Минтруд предложил новые даты праздников в 2021 году

Новогодние каникулы в стране планируется установить с 1 по 10 января, а майские праздники - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Также в следующем году предлагается перенести выходные, благодаря чему одним из них станет 31 декабря.

В феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 число, а в марте - с 6 по 8. Ещё выходными станут дни с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

Обновленный график формировался с учётом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать предоставленное для отдыха время.