Минтруд России представил семилетний прогноз трудовых потребностей страны

Наиболее востребованными в течение следующих лет будут специалисты со средним профессиональным образованием, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на профильное ведомство.

Самыми востребованными профессиями в следующие семь лет должны стать швеи, сварщики, слесари и механизаторы. Наибольший прирост занятости ожидается в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, науке и IT.

Основной упор власти делают на переориентацию молодёжи. По словам вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, наибольшая потребность будет в специалистах со средним профессиональным образованием. Уже рекордные почти 4 миллиона человек учатся в колледжах. Кроме того, к 2032 году в экономике следует заместить более 12 миллионов работников. Из них только 500 тысяч - новые рабочие места, остальное - замена выходящих на пенсию. Для этого ежегодно на рынок труда необходимо привлекать более 1,5 млн человек.