Минус 30 на улице – вода в «Семечке» лучше!

Минувшие выходные отметились довольно резким понижением температуры. Например, в некоторых районах Мурманской области столбик термометра опускался до -30. Но пока одни отогревались дома, не смея показать на улицу и носа, житель Мурманска Артём Собинин не прост о вышел за пределы своей квартиры, а решил искупаться.

По словам Артёма, вода в Семёновском озере чем холоднее, тем лучше. Только вот тапочки вмерзают в лед, так что бывает и не оторвать их из ледового плена.