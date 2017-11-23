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День за днём с «Арктик-ТВ»23.11.17 19:30

Минусы и плюсы – депутаты подкорректировали текущий бюджет

Бюджет на 2017 год подкорректируют. В частности, планируется уменьшить затраты на социалку. На такие меры региональному правительству пришлось пойти, так как сократились доходы бюджета. Основные причины снижения обсудили на заседании регионального парламента.

На очередном заседании Мурманской областной Думы первым вопросом рассматривали изменения бюджета на 2017 год. Общий объём расходов бюджета предложили снизить практически на 794 миллиона рублей, в основном, за счёт социальных выплат.

- Уменьшено под фактическую потребность. Это связано, в основном, с изменением численности получателей бюджетных ассигнований, направляемых на социальную поддержку, - отметила в своём докладе Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области. – Это, например, 148,8 миллиона рублей на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан за счёт субвенций федерального бюджета; 106,4 миллиона рублей на предоставление ЕЖКВ ветеранам труда и лицам, приравненным к ним;  58,9 миллиона рублей на предоставление гражданам субсидий по оплате ЖКУ.

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за уменьшения налоговых поступлений в региональную казну. Фактически, в этом году собственные доходы областного бюджета снизились на 399 миллионов рублей.  В основном, из-за сократившихся поступлений налога на прибыль организаций. По сравнению с прошлым годом они снизились на 2 миллиарда 240 миллионов рублей.

- Настораживает снижение поступлений по  налогу на прибыль, в том числе по причине реорганизации крупнейшего налогоплательщика, о чём мы сегодня говорили во время заседания, - говорит Борис Пищулин, председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам. - И, как следствие, перераспределение налога на прибыль на территорию другого субъекта Российской Федерации. Это требует, конечно, отдельного анализа и вмешательства.

Речь идёт о реорганизации акционерного общества «Апатит». По словам депутатов, автотранспортный цех это предприятие перевело во Владимирскую область, а администрацию - в Череповец. Там же теперь остаётся и часть налогов.

- В данный момент у них пошло снижение по прибыли. Мы постоянно находимся в рабочих взаимоотношениях с предприятием, руководством АО «Апатит», - говорит Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области. – Конечно, мы  обсуждаем с ними те перспективы организации, которые отразились сегодня на бюджете региона, что предполагается на следующий год. По мнению представителей компании, в следующем году в рамках проведённой реорганизации, которая проходила в течении этого года,  на следующий год они планируют прирост прибыли  по своей группе компаний, расположенных  на нашей территории.

Согласно поправкам бездефицитного бюджета, который планировали и утверждали ране, в этом году у региона не будет. Доходы по прогнозам составят 56,8 миллиарда рублей. Расходы - 58,1 миллиарда. Дефицит областной казны на конец года - 1 миллиард 317 миллионов рублей.

- Отрадно, что при корректировке в бюджет мы видим деньги на увеличение финансирования по льготному лекарственному обеспечению, - говорит : Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Впервые выделяются 42 миллиона рублей на снос ветхих и  аварийных домов, которые раньше мы не выделяли. Эти строения находятся в Териберке, Зеленоборском, Кандалакше. Также выделяется 63 миллиона  рублей медицинским организациям, чтобы они погасили свои долги по налогам.

Поправки в бюджет депутаты Мурманской областной Думы приняли единогласно и в окончательной редакции.

Также на сессии парламентарии обсудили проект закона о бюджете на 2018 год   на плановый период 2019 и 2020 годов.

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