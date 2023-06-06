«Минутка безопасности» - о правилах езды на велосипеде

В городской школе №43 прошла акция «Минутка безопасности» от сотрудников ГИБДД. О правилах катания на велосипеде расскажет Андрей Бутрин.

В мае месяце в Мурманске произошло три велосипедных ДТП с несовершеннолетними. В двух случаях виноваты дети. В этой связи ГИБДД, совместно с многопрофильным центром «Лаборатория безопасности», провели мастер-класс для школьников по правильному вождению велосипеда, согласно правилам ПДД.

Ирина Зайцева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «Мастер-класс походит в два этапа. Первый этап - это теоретическая проработка и вторая часть направлена на отработку практических навыков. То есть ребенок садится, управляет велосипедом в экипировке и проходит определенные препятствия».

Сотрудники ГИБДД предостерегли родителей, чтобы те проверяли своих детей на наличие специальных средств защиты, а так же заранее строили безопасный маршрут для своего ребенка.

Ирина Зайцева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «В первую очередь дети должны быть в защите - это шлем, налокотники, наколенники. И нужно знать, где можно кататься. С пешеходной дорожки, велодорожки, дорожки в парках и скверах».

Подобные мастер-классы школы стараются проводить на регулярной основе. Ведь важно научить ребенка не только управлять велосипедом, но и ситуацией на дороге.

Фёдор, ученик школы №43: «Я узнал то, что во дворах лучше не ездить. Ну и лучше ездить на велодорожках, стадионах и там, где мало людей или где специально обозначенные, так сказать, дорожки».

Благодаря акции, «Минутка безопасности», статистика детских ДТП идет на спад.