Минздрав дал рекомендации по прививке от коронавируса

Минздрав рекомендует в приоритетном порядке прививать от коронавируса не только медиков и учителей, но и работников торговли и сферы услуг, полицейских, призывников, студентов и школьников старше 18 лет.

В документе отмечается, что вакцинация рекомендуется только тем, кто не перенёс коронавирусную инфекцию и не имеет антител.

Но есть и противопоказания, например, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания.

Кроме того, вакцинироваться не следует детям младше 18 лет и взрослым - старше 60 лет, поскольку пока нет данных об эффективности и безопасности препарата для данных возрастных категорий.

При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцину можно сделать после нормализации температуры тела.