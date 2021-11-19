251 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске, Кандалакшском районе и Мончегорске.

Однокомпонентная вакцина против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» может применяться как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации и вакцинации после перенесённого ковида. При этом лицам старше 60 лет эксперты рекомендуют использовать двухкомпонентный «Спутник V», заявил в четверг журналистам заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев, сообщает ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что Минздрав направил в регионы дополнительные объёмы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V».