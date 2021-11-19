День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.21 19:30
Минздрав направил в регионы дополнительные объёмы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V»
251 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске, Кандалакшском районе и Мончегорске.
Однокомпонентная вакцина против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» может применяться как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации и вакцинации после перенесённого ковида. При этом лицам старше 60 лет эксперты рекомендуют использовать двухкомпонентный «Спутник V», заявил в четверг журналистам заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев, сообщает ТАСС.
Представитель ведомства отметил, что Минздрав направил в регионы дополнительные объёмы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-
Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-Скоро в эфире22:00«Любовь по-японски». Художественный фильм, 1-2 серии (12+)23:30«Еда здорового человека». Научно-популярная программа (12+)00:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Количество ипотечных кредитов в Мурманской области в январе-сентябре 2021 года выросло на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар окреп почти на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергосберегающие технологии ускорят разгрузку топочного мазута и сэкономят средства-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов