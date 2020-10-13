Минздрав расширил перечень лиц, подлежащих вакцинации от гриппа в рамках национального календаря

Приказ об этом подписал министр здравоохранения.

Напомним, в Мурманской области сделать прививку может любой человек старше 18 лет. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства или в мобильных пунктах вне зависимости от места регистрации при предъявлении паспорта и полиса.

Перед прививкой проводится медосмотр, вся процедура занимает 10-15 минут.