109 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Минздрав России может в ближайшую неделю озвучить новые форматы ревакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Михаила Мурашко.

При этом Мурашко отметил, что пока остаются прежние рекомендации по ревакцинации от коронавируса спустя полгода. Лица с хроническими заболеваниями, а также пожилые всё ещё остаются в группе риска по заболеванию.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 17 млн 690 тысяч 8 случаев заражения, умерли 366 тысяч 220 человек.