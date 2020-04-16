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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.20 19:30

Минздрав России посоветовал приостановить плановую вакцинацию детей из-за COVID-19

Впрочем оперативные штабы вправе самостоятельно принимать решения исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Если же вакцинация будет продолжена,  то население необходимо заранее информировать о месте и времени проведения прививок и ввести предварительную запись на посещение поликлиник или больницы.

Ранее Роспотребнадзор предложил приостановить плановую вакцинацию взрослых в рамках нацкалендаря и календаря профилактических прививок.

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