261 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+156), Североморске (+35) и Кандалакшском районе (+20).

Минздрав России разрешил совмещать прививки от COVID-19 и гриппа. Такие изменения официально внесены в инструкцию по применению «Спутника V». До недавнего времени эти прививки рекомендовалось делать с перерывом в месяц. «Одновременное введение нескольких вакцин — безопасно и давно применяется в иммунологии. Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении», — пояснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Ранее Роспотребнадзор разъяснял, что комплексная вакцинация в большинстве случаев является безопасной и эффективной, а также регламентирована Национальным календарём прививок. Исключение составляет вакцинация против туберкулеза вакциной БЦЖ.