День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.08.21 19:30
Минздрав внёс изменения во временный порядок работы поликлиник и больниц во время пандемии коронавируса
232 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений вызванных, коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+112), Кольском районе (+22) и Североморске (+20).
Минздрав внёс изменения во временный порядок работы поликлиник и больниц во время пандемии коронавируса. По новым правилам к осмотру пациентов перед вакцинацией допустят стоматологов и педиатров без аккредитации. Кроме того, поступающим на плановую госпитализацию пациентам нужно предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19. Такие поправки содержат приказы Минздрава. Документы вступили в силу третьего августа, сообщает «Парламентская газета».
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Последние комментарии
Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
Несколько дней работала на съемочной площадке сериала, интересный опыт!
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