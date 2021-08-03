232 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений вызванных, коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+112), Кольском районе (+22) и Североморске (+20).

Минздрав внёс изменения во временный порядок работы поликлиник и больниц во время пандемии коронавируса. По новым правилам к осмотру пациентов перед вакцинацией допустят стоматологов и педиатров без аккредитации. Кроме того, поступающим на плановую госпитализацию пациентам нужно предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19. Такие поправки содержат приказы Минздрава. Документы вступили в силу третьего августа, сообщает «Парламентская газета».