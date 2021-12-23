167 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+83), Кандалакшском районе (+17) и Кольском районе (+17).

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19», разработанный Федеральным медико-биологическим агентством России, сообщили в пресс-службе агентства. Препарат работает на генном уровне: избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека. Считается что он будет одинаково эффективным против всех разновидностей Ковида. Клинические исследования лекарства доказали его безопасность и эффективность, у него не обнаружили побочных эффектов.

«Мир-19» предназначен для ингаляционного применения в стационаре. По некоторым данным после специального исследование по протоколу для амбулаторных пациентов препарат будут продавать и в аптеках для лечения при первых признаках появления заболевания.