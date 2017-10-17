«Мир» - студентам, пенсионерам и госслужащим!

Платёжная система Мир» появилась в 2014 году и сегодня успешно конкурирует с зарубежными аналогами. В Мурманской области национальные карты, в том числе, обслуживает и один из крупнейших банков страны, а госслужащие используют систему как зарплатную. Но удобства «Мира» отмечают и студенты.

На сегодняшний день выпущено более 98 тысяч карт «Мир». Их владельцы - учителя, врачи, муниципальные и государственные служащие, а также студенты государственных вузов. Например, в арктический университет в этом году поступили 600 первокурсников. Большинство этих ребят оформляют карты «Мир», чтобы получать на них стипендию.

Разницы при переходе на национальную платёжную систему студенты вообще не почувствовали. Если выбрать в качестве оператора крупную финансовую структуру, то, например, снять деньги не составит труда, банкоматы есть в каждом микрорайоне города.

Не испытывают молодые люди и проблем с онлайн платежами. Без затруднений делают покупки в Интернет-магазинах и пользуются онлайн-сервисами.

В картах национальной платежной системы применяются технологии, разработанные в России и независимые от других финансовых инструментов. Кроме того, они полностью соответствуют мировым стандартам безопасности.

- Большая часть наших студентов приняли решение и выбрали «Сбербанк», - рассказывает Ирина Колесниченко, заместитель управляющего Мурманским отделением ПАО «Сбербанк». - Мы с большим удовольствием предложили им весь сервис, который сегодня доступен по картам «Мир». Буквально в двух словах: это весь полный перечень удобных для клиентов услуг, которые есть на любой международной карте.

Оформить карту «Мир» в Мурманске можно в любом банковском отделении. Процедура элементарная, разница только в том, что при выборе отечественной платежной системы необходимо указать оператору на такое желание и одновременно сообщить о том, что выпуск карты необходим для перечисления социальных выплат.