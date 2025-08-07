В Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»В Мурманске проходит пятый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ»
«Мир без опасности» появится около детского сада Мурманска

В одном из корпусов 34-го детского сада Мурманска большие обновления. Здесь благоустраивают игровые площадки. Такие перемены стали возможны благодаря участию в губернаторском проекте «На Севере – твой проект».

Бывший детский сад №2, который после реорганизации образовательных учреждений в регионе присоединился к 34-му, вновь живёт в переменах. Прогулочные зоны для малышей здесь нуждались в обновлении. И тогда активные родители решили всё взять в свои руки.

Ольга Гунтик, заведующая детским садом №34 города Мурманска: «Таким образом нам удалось принять участие в замечательном проекте по благоустройству нашей территории, которая называется «Мир без опасности». Все детские сады в первую очередь нуждаются в наличии теневых навесов, так как условия климатические требуют, чтобы у детей была возможность во время прогулок прятаться от дождя, снега, а иногда и солнца. Поскольку дети разного возраста, то они нуждаются не в очень интересных, а в очень безопасных предметах, которыми они могли бы пользоваться».

Пока дети в отпусках, в садике ведут работы. Специалисты всё делают точно по графику. Уже выполнена планировка территории, установлена каркасная система четыре теневых навеса с устройством полов. Частично смонтированы малые архитектурные формы: кораблик, мостик, пожарная машина с горкой, качалки, скамейки и установлен заборчик между площадками.

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Были сложности с проектом на начальном этапе, но коллеги справились. И мы можем с вами наблюдать четыре прекрасные площадки. Это очень здорово, когда наши жители сами вносят вклад в развитие образовательных учреждений».

Здесь установят освещение. После ремонта дети из двух корпусов смогут комфортно и безопасно отдыхать на территории.

Напомним, в этом году в рамках программы «На Севере - твой проект» проводятся работы в трёх школах и трёх детских садах Мурманска.

 

