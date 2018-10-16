Мир девочек бывает очень жестоким

Расследование дела об избиении 11-летней школьницы находится под контролем следственного комитета. Правоохранительные органы и родители пострадавшего ребёнка намерены обращаться в суд за возмещением морального вреда и компенсации с обидчиков. Однако участь нападавших девочек пока не известна.

Напомним, 4 октября в районе остановки общественного транспорта «Улица Якороная» подростки жестоко избили 11-летнюю мурманчанку.

Кадры детских разборок невозможно смотреть равнодушно. Школьницы постарше били девочку ногами, таскали за волосы… И даже после этого не остановились и начали откровенно издеваться над пятиклассницей: тушили сигареты об одежду и кожу, плевали в лицо и заставляли вылизывать кроссовки. Под конец экзекуции подростки начали вымогать от потерпевшей деньги, видимо, столько стоили потерпевшей девочке все телесные и моральные травмы, что нанесли ей бывшие подружки.

Судя по видео, причиной подростковой разборки стала ревность к одному из парней. Однако, на своей страничке в «Инстаграм» пылкая ревнивица попыталась объяснить причину произошедшего: «Эту девочку я избила за то, что она избивала мою маму и распускала слухи. Извините, пожалуйста, меня. Я думаю, что никому не было бы приятно, что обзывают их маму, поэтому я сделала это».

Не обязательно быть психологом, чтобы понять, что это сообщение, скорее, носит оправдательный характер. Ведь если бы девочки действительно поняли, что натворили, то не доставали бы потерпевшую, когда та уже была в больнице.

Из достоверных источников известно, что девочка какое-то время действительно общалась со своим карателями. Такие ситуации в жестоком подростковом мире не редкость и, как и в этом случае, часто доходят до правоохранительных органов.

- 15 октября руководитель следственного управления Андрей Ефремов провёл встречу с потерпевшей и её мамой, - сообщила Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области. - В ходе встречи потерпевшая и её законный представитель проинформированы о ходе и результатах расследования уголовного дела, а так же о мерах защиты прав и интересов несовершеннолетних.

В настоящее время потерпевшая девочка проходит курс лечения и реабилитации. Не исключено, что в ближайшем будущем подростку так же потребуется и психологическая помощь. По предварительной информации, законные представители пострадавшей намерены обращаться в суд и требовать возмещение вреда здоровью. А девочек-карателей могут исключить из обычной школы и направить в учебное учреждение для трудных подростов.