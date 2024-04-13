Мир, который мы должны оберегать: в Антарктике нашли редкий вид морской лилии, а тайские учёные спасают коралловые рифы

В ЮАР разрабатывают план по выпуску в дикую природу около 2000 белых носорогов. Их приобрели у частного владельца, который больше не может позволить себе защищать их от браконьеров.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Из Европы и США в Перу вернулись ценные исторические артефакты, когда-то вывезенные за рубеж. Большинство предметов передали добровольно, а за некоторые пришлось судиться.

В Швейцарии открылась первая Всемирная библиотека воды. Цель инициативы – помочь людям лучше сохранять водные ресурсы.

В Антарктике нашли редкий вид морской лилии. Открытие сделали чилийские учёные.

В ЮАР разрабатывают план по выпуску в дикую природу около 2000 белых носорогов. Их приобрели у частного владельца, который больше не может позволить себе защищать их от браконьеров.

Австралийские учёные создали глину со специальным составом. Она помогает остановить цветение воды. Сейчас исследователи тестируют новый метод.

Тайские учёные спасают коралловые рифы, выращивая их в инкубаторах, и пересаживая на морское дно.

Кенийская компания скупает электронные отходы, чтобы спасти природу от загрязнения и дать вторую жизнь старым и сломанным изделиям. Это также даёт работу сборщикам мусора.

Дубайский завод превращает использованное кулинарное масло в биодизельное топливо. Этот проект способствует развитию экологичного транспорта в регионе.

Архитектурная эволюция Марокко – это встреча древности с современностью и встреча востока с западом. Каждое сооружение страны рассказывает историю традиций, адаптации и прогресса. Давайте посмотрим.

Французский художник Даниель Бюрен оживил облик самого престижного отеля Рио-де-Жанейро. Теперь фасад здания притягивает взгляды прохожих. В намибийский город Свакопмунд снова приезжают поклонники сэндбординга. Они перестали туда ездить из-за пандемии, но теперь возвращаются.