В конце апреля жителей и гостей Мурманской области приглашают на ярмарку «На Севере – светло!»Мир, который мы должны оберегать: в Антарктике нашли редкий вид морской лилии, а тайские учёные спасают коралловые рифы
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.04.24 13:35

Мир, который мы должны оберегать: в Антарктике нашли редкий вид морской лилии, а тайские учёные спасают коралловые рифы

В ЮАР разрабатывают план по выпуску в дикую природу около 2000 белых носорогов. Их приобрели у частного владельца, который больше не может позволить себе защищать их от браконьеров.

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В Антарктике нашли редкий вид морской лилии. Открытие сделали чилийские учёные.

В ЮАР разрабатывают план по выпуску в дикую природу около 2000 белых носорогов. Их приобрели у частного владельца, который больше не может позволить себе защищать их от браконьеров.

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Тайские учёные спасают коралловые рифы, выращивая их в инкубаторах, и пересаживая на морское дно.

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