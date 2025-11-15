Мир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов

От сёрфинга до гребли – пожилые австралийцы находят разные способы поддерживать хорошую физическую форму. Но командный спорт приносит и другую пользу.

Учёные из Швейцарии испытали имплант, который помогает людям с тяжёлыми травмами позвоночника справляться с опасными перепадами давления. Пациенты из разных стран отмечают, что технология возвращает им энергию и возможность участвовать в жизни общества.

В Египте гастроэнтеролог Ахмад Мадкур разработал новый метод эндоскопического лечения ахалазии – редкой болезни пищевода. Его метод уже получил мировое признание, поскольку помогает пациентам избежать тяжёлых операций.

В чём секрет молодости? У каждого он свой. Например, один 92-летний австралиец считает, что сохранять силы и бодрость ему позволяют работа и вождение автомобиля.

В Вильнюсе ввели в эксплуатацию небольшую флотилию полностью электрических лодок на реке Вилия. Маршруты соединили ключевые районы города, помогая сократить выбросы углекислого газа.

В Дубае авиапассажиры теперь могут проходить бесконтактный паспортный контроль в зоне вылета. Идентификация проходит в так называемом биометрическом коридоре. Новшество позволяет людям экономить время.

Нигерийский мастер хранит традиции изготовления ксилофонов. Он также создал музыкальную группу и учит детей играть на этом инструменте.

В Лондоне вновь открылся исторический магазин гитар «Regent Sounds». Раньше при нём работала студия звукозаписи, где побывали многие знаменитые британские музыканты.

Защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов. В стране обитает более половины мировой популяции этих редких животных. И главная задача рейнджеров – защищать их от браконьеров.

Туристы со всего мира приезжают в Уганду понаблюдать за редкими горными гориллами в дикой природе. Полученные доходы идут на поддержку местных сообществ. Кроме того, у браконьеров появилась возможность отказаться от прежнего занятия и стать защитниками природы.

В США молодые люди всё больше увлекаются традиционной китайской игрой маджонг. В Калифорнии открываются клубы, где проходят вечеринки с музыкой, коктейлями и десятками игровых столов.