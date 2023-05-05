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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.05.23 19:30

Мир. Труд. Май! Мурманский областной совет профсоюзов провёл образовательный семинар на актуальные темы

Профсоюзы остаются неотъемлемой частью общества и рабочего класса. Как и ранее они помогают защитить права и интересы трудящихся. И поэтому единомышленникам всегда есть над чем поразмышлять.

Александр Первухин, председатель СОП «Мурманский облсовпроф»: «2023 год в Федерации независимых профсоюзов России объявлен Годом социального партнёрства. Поэтому в рамках первомайских мероприятий мы проводим встречу с нашими социальными партнёрами. Вы знаете, что с первого января текущего года объединился Фонд социального страхования и Пенсионный фонд и получился новый Социальный фонд. С руководством нового Социального фонда мы сегодня и встречаемся».

Чтобы решать вопросы, связанные с улучшением условий труда или повышением заработной платы, необходимо быть интеллектуально подкованным и постоянно обновлять знания в области законодательства. Поэтому такие семинары – кладезь полезной информации. Помимо представителей Социального фонда России в семинаре приняли участие члены Государственной инспекции труда и руководство Федерации независимых профсоюзов России.

Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России: «Мы встречаемся с профсоюзными руководителями, с профсоюзным активом - сверяем часы. Рассказываем, какие темы сейчас актуальны на федеральном уровне, причём на уровне разных отраслей. Чем занимается Федерация независимых профсоюзов России в российской трёхсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений, чтобы люди на местах это лучше представляли. С другой стороны, допустим, сегодня я планирую поговорить о конкретных инструментах, которые могут использовать профсоюзные руководители, профсоюзные активисты для того, чтобы делать свою работу более эффективной».

Гости из столицы высоко оценили работоспособность областного профсоюза.  По словам экспертов, общественная организация твёрдо стоит на ногах и служит отличной опорой для трудящихся.

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