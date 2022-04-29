Мир, труд, май, огонь… Праздничное веселье может в секунды обернуться трагедией

О технике безопасности при разжигании костров в канун майских праздников напомнили сотрудники Государственного пожарного надзора. А для малышей провели экскурсию в пожарную часть ЗАТО Александровск.

Это приключение – путешествие в пожарную часть для малышей из детского сада устроили александровские спасатели. Ещё долго ребята будут рассказывать о том, что сидели за рулём пожарной машины, примеряли защитную одежду и каски, даже пробовали в действии некоторые инструменты из арсенала огнеборцев.

Юлия Мягкова, воспитатель МБДОУ №7, г. Снежногорск: «Для них тактильное восприятие – это самое главное. Это они запомнят, наверное, на всю жизнь. Мои выпускники, которые в 3, 5, 10 классе учатся, до сих пор вспоминают эти походы в пожарную часть. И с большим уважением относятся к профессии пожарного. Для них – это герои».

Такие экскурсии – лишь небольшая часть целого комплекса действенных мер по профилактике возникновения чрезвычайных происшествий. Взрослым тоже не лишним будет напомнить о правилах безопасного обращения с огнём. Впереди майские праздники - время, когда выходные можно провести с семьёй и друзьями за приготовлением мяса на открытом огне.

Маргарита Мариничева, дознаватель отделения АПД отдела «Специального управления ФПС №48 МЧС России»: «В связи с этим необходимо помнить, что разжигание открытого огня допускается на расстоянии не менее 50 метров от объектов – зданий, сооружений. Территория вокруг места использования огня должна быть очищена в радиусе 10 метров и отделена минимизированной полосой».

Следует также предусмотреть наличие первичных средств пожаротушения, ни в коем случае не оставлять костры без присмотра, учитывать погодные условия и при усиленных порывах ветра воздержаться от розжига огня. И главное – всегда помнить телефоны экстренных служб.

В случае возникновения пожара звоните по телефону 112 или 101 - с мобильного телефона.