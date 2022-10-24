«Мир в лицах»: в Мурманске на главной площади работает необычная выставка

Уникальной её делает как тематика проекта, так и место демонстрации.

Чтобы познакомиться с народами мира, необязательно отправляться в кругосветное путешествие. Достаточно посетить фотовыставку на центральной площади Мурманска.

Красота и индивидуальность, харизма и характер - всё это есть в работах знаменитого российского фотографа Александра Химушина. Автор объездил весь земной шар, чтобы собрать портреты малочисленных коренных народов и воплотить в жизнь проект «Мир в лицах».

Работы Александра известны всему миру, их выставляли в штаб квартире ООН в Нью-Йорке, показывали на экспозициях в Париже, Женеве и публиковали в крупнейших мировых СМИ.

Сегодня фотопортреты радуют мурманчан, на них изображены народы Монголии, Китая, Индии, Таджикистана, России и других стран. Здесь можно заметить и наших ловозерских саамов.

Ольга Михайловна, местная жительница: «Село Ловозеро я помню, там была лет пять назад. Были мы у саамов. Носили они нам, даже иногда дарили тапочки из оленей шкуры. Как они назывались, я забыла уже. И когда я увидела эту выставку, я восхищаюсь, что всё-таки дошли и до Ловозеро».

Марк Шуплик, местный житель: «Это история. Каждый человек должен знать историю, особенно наше поколение, которое сидит только в телефонах, компьютерах и ничего не знает».

Несмотря на то, что такой уличный арт в новинку для северян, местным жителям нравится высвобожденное из музейных оков искусство.

Ольга Михайловна, местная жительница: «А где же ещё! Это самое место у мурманчан любимое, где проходят все мероприятия. Замечательно, люди идут и попутно заходят. Я рада за Мурманск, он на глазах просто краше и краше становится».

Полюбоваться выставкой «Мир в лицах» можно в любое время дня и ночи до конца октября.