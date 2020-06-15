Мирная жизнь в Белокаменку возвращается - Андрей Чибис

Новые кадровые перестановки в областном правительстве - новый глава Минстроя, снятие карантина с Белокаменки, напряженная ситуация по коронавирусу в областном центре и еще нескольких муниципалитетах региона - повестка оперативного совещания в руководстве региона сегодня была весьма насыщенной.

Губернатор сообщил, что очаг заболеваемости коронавирусом на стройплощадке в Белокаменке локализован. Режим ЧС и карантин на промобъекте снимают.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Благодаря слаженной работе оперативного штаба и координатора Оксаны Демченко, Роспотребнадзора и правоохранительных органов, поддержке МЧС по развертыванию госпиталя, очаг удалось своевременно локализовать, не дать распространиться за пределы Белокаменки».

Стройплощадка переходит к обычной работе и здесь планируется наращивать объёмы, не теряя бдительности. При этом губернатор призвал оставаться внимательными к угрозам COVID-19. Строго соблюдать масочный режим и все требования эпидемиологов, в том числе, использованию антисептиков и перчаток.

Статистика в Мурманске, Североморске и Мончегорске вызывает тревогу. Очагов нет, распространение отмечается в семьях. Есть и тяжёлые случаи.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «601 человек получают стационарное лечение. Из них 141 – это 23% со средней тяжестью лечения, 17 тяжёлых, 5 на ИВЛ, из них трое в крайне тяжелом состоянии. 43% из госпитализированных с осложнённым течением с внебольничной пневмонией».

Кадровые перестановки - замгубернатора и одновременно главу регионального Минстроя Оксану Астахову сменит Владислав Сандурский.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Владислав Владимирович имеет большой опыт работы в сфере строительства, участвовал в возведении олимпийских объектов в Сочи, отвечал за реализацию масштабных федеральных объектов в Республике Крым, объектов в Калининграде, связанных с социальными большими проектами».

Оксана Астахова продолжит работу в правительстве Мурманской области как освобожденный заместитель губернатора и будет курировать сферу развития городской среды. Что касается строительства нового участка железнодорожного пути в Мурманск, здесь всё идёт по плану.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «На строящемся участке задействованы 190 единиц спецтехники и порядка 600 человек. Установленный вами срок не сдвигается, это 23 июня».

Как отметил Юрий Сердечкин, запасов топлива и продовольствия в Мурманске достаточно. Угроз жизни и здоровью людей нет.