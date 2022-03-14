«МирPay» и «СберPay» приходят на замену заграничных сервисов

Несколько дней назад многие северяне потеряли возможность расплачиваться привычным для себя способом – с помощью гаджетов в общественном транспорте. Связано это было с приостановкой работы в России сервисов «Apple Pay», «Google Pay» и «Samsung Pay». Но бесконтактную оплату уже вернули.

Жители Заполярья могут продолжать использовать для оплаты проезда свои гаджеты, для этого необходимо установить на них отечественные платёжные системы «МирPay» или «СберPay». Тем не менее, пассажирам также рекомендуется иметь при себе физическую бесконтактную банковскую карту или наличные деньги. Альтернативный способ оплаты – «Карта51» с тарифом «Электронный кошелёк».