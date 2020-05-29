Мишенька Жуков получит необходимое лекарство! Нужная на его приобретение сумма собрана

Мы не раз рассказывали в эфире о маленьком мурманчанине с редким генетическим заболеванием. Спасение для таких детей есть, но для этого нужен самый дорогой препарат в мире, а делать инъекцию можно только до 2-х лет. Времени было немного, всего несколько месяцев, чтобы общими силами собрать нужную сумму.

К помощи маленькому Мише подключились все, простые россияне, известные актёры, творческие коллективы, предприниматели, власти. Каждый помогал, как мог и сколько мог.

Андрей Жуков, папа Миши Жукова: «Работа велась очень активно. Присоединялись организации, которые проводили концерты, правительство области помогало в проведении автопробегов и флешмобов. Все шли навстречу, никто не отказывал. Другие города присоединялись. Первым, кто откликнулся, была Тверь, где вывесили более 30 баннеров по всей области и по городу».

Взволнованно ахнула страна, когда доллар на фоне пандемии коронавируса резко взлетел, а лекарство американское, значит, денег в рублях нужно ещё больше. Пока другие переживали, успеем ли, родители просто верили в Бога и доброту своих волшебников.

Марина Жукова, мама Миши Жукова: «Всем спасибо, всем низкий поклон от нашей семьи».

Андрей Жуков, папа Миши Жукова: «Нам позвонила девушка, у неё у дочки была копилочка, на что-то она собирала. И вот она сказала: «Я хочу свою копилочку отдать Мише. Там большой пакет мелочи был, мы поменяли и положили Мишеньке на счёт».

Общими силами, вместе с благотворительными фондами, удалось собрать 46 миллионов, нужно было ещё более 150-ти, а время неумолимо таяло. Спасительный препарат «Золгенсма» может помочь в борьбе с редким генетическим заболеванием спинально-мышечной атрофией только пока малышу не исполнилось двух лет. И в одночасье вся недостающая сумма поступила на Мишин счёт.

Андрей Жуков, папа Миши Жукова: «Мы знаем, что большую часть суммы пожертвовала строительная компания, которая занята на проекте Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Болокаменке. Также нам на помощь пришёл Фонд адресной помощи, который действовал от лица анонимного благотворителя. Мы хотим сказать огромное спасибо, что вы помогли нам закрыть этот сбор на лечение Миши».

Впереди у Миши Жукова спасительная инъекция. Ехать в Америку не придётся, препарат привезут в Россию. Потом – реабилитация. Но всё будет хорошо, ведь чудо уже случилось, потому что добро, помноженное на огромное количество сердец, обязательно побеждает.

Родители Миши пообещали, что и дальше будут вместе со своими волшебниками, рассказывать в Сети про успехи в выздоровлении сына.