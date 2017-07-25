Мишка косолапый по лесу идёт - итог встречи с ним совсем непредсказуем

Сотрудники охотнадзора Мурманской области отметили, что поголовье медведей в нашем регионе неуклонно растёт. Если в 1978 году их общая численность составляла около 300 голов, то в наше время уже больше 900. Несмотря на мероприятия по регулированию численности опасных животных, медведей всё чаще встретить не только в лесах, но и в черте города.

В последнее время в социальных сетях стали все чаще появляться фото и видео встреч северян с «добродушными» мишками, которые охотно позируют на камеру. Некоторые бесстрашные люди, чтобы привлечь внимание зверя, пытаются покормить хищника чуть ли не с руки. Порой в погоне за хорошим кадром жители Кольского полуострова стали забывать о том, что это опасный хищник и встреча с ним может закончиться трагедией.

Игорь Ильин - начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области

Как советуют профессионалы, при встрече с медведем ни в коем случае нельзя убегать от него, потому что это так кажется, что он косолапый. Царь наших лесов рывками развивает скорость до 60 км, догнать человека он сможет быстро. В таких случаях надо медленно отходить, не смотреть ему в глаза. А лучше избегать таких опасных встреч.

Судя по видеороликам, размещённым на разных площадках Всемирной паутины, хищников в Заполярье встречали вблизи Шонгуя, где косолапый выходил на дорогу. Видели их и под Апатитами, и Мончегорском. А в Карелии на трассе «Кола» животное недавно даже бросилось на машину.

В летнюю пору медведя можно увидеть чаще, потому что в редкие тёплые дни жители Заполярья стараются выбраться на природу отдохнуть. Поэтому, чтобы избежать встречи с хищником, необходимо запомнить, что место вашего отдыха должно быть хорошо обозреваемым, ходить по лесу следует группами от 3 человек, не оставлять после себя мусор и продукты питания. Если встреча произошла, то ни в коем случае нельзя кормить зверя.

- С машин очень многие кормят зверей, - замечает Игорь Ильин начальник отдела Государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. - В этом году из-за того, что одно животное прикормили на трассе, нам пришлось проводить мероприятия и изымать его из естественной среды обитания, потому что медведь стал вести себя агрессивно, кидаться на машины. Когда прибыл на место наш сотрудник, животное даже кинулся на него.

Если есть подозрение, что зверь поблизости, надо стараться не провоцировать его на агрессию - кричать, создавать посторонние шумы, которые могут привлечь внимание медведя категорически запрещено.

Отметим, что правила поведения при встрече с медведем можно посмотреть на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. В специальном разделе размещена памятка «Бурый медведь» и указаны телефоны координаторов.

Вопреки добродушным кадрам, снятым северянами, считать медведей едва ли не ручными, категорически нельзя. Прежде всего, это опасный хищник и его поведение может быть абсолютно непредсказуемым.