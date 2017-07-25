РАМКИ ЗАКОНА: Дело о взятке высокопоставленному сотруднику в полиции закрыто, как и предполагало «Арктик-ТВ» ещё 2014 годуМурманск готовится к подрыву авиабомбы в Семёновском озере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»25.07.17 20:30

Мишка косолапый по лесу идёт - итог встречи с ним совсем непредсказуем

Сотрудники охотнадзора Мурманской области отметили, что поголовье медведей в нашем регионе неуклонно растёт. Если в 1978 году их общая численность составляла около 300 голов, то в наше время уже больше 900. Несмотря на мероприятия по регулированию численности опасных животных,  медведей всё чаще встретить не только в лесах, но и в черте города.

В последнее время в социальных сетях стали все чаще появляться фото и видео встреч северян  с «добродушными» мишками, которые охотно позируют на камеру.  Некоторые бесстрашные люди, чтобы привлечь внимание зверя, пытаются покормить хищника чуть ли не с руки. Порой в  погоне за хорошим кадром жители Кольского полуострова стали забывать о том,  что это опасный хищник и встреча с ним  может закончиться трагедией.

Игорь Ильин  - начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии  Мурманской области

Как советуют профессионалы, при встрече с медведем ни в коем случае нельзя убегать от него, потому что это так кажется, что он косолапый. Царь наших лесов рывками развивает скорость до 60 км, догнать человека он сможет быстро. В таких случаях надо медленно отходить, не смотреть ему в глаза. А лучше избегать таких опасных встреч.

Судя по видеороликам, размещённым на разных площадках Всемирной паутины,  хищников в Заполярье встречали вблизи Шонгуя, где косолапый выходил на дорогу. Видели их и под Апатитами, и Мончегорском. А в Карелии на трассе «Кола» животное недавно даже бросилось на машину.

В летнюю пору медведя можно увидеть чаще, потому что в редкие тёплые дни жители Заполярья стараются выбраться на природу отдохнуть. Поэтому, чтобы избежать встречи с хищником, необходимо запомнить, что место вашего отдыха должно быть хорошо обозреваемым,  ходить по лесу следует группами от 3 человек, не оставлять после себя мусор и продукты питания. Если встреча произошла, то ни в коем случае нельзя кормить зверя.

- С машин очень многие кормят зверей, - замечает Игорь Ильин  начальник отдела Государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и экологии  Мурманской области. - В этом году из-за того, что одно животное прикормили на трассе, нам пришлось проводить мероприятия и изымать его из естественной среды обитания, потому что медведь стал вести себя агрессивно, кидаться на машины. Когда прибыл на место наш сотрудник, животное даже кинулся на него.

Если есть подозрение, что зверь поблизости, надо стараться не провоцировать его на агрессию - кричать, создавать посторонние шумы, которые могут привлечь внимание медведя категорически запрещено.

Отметим, что правила поведения при встрече с медведем можно посмотреть на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. В специальном разделе размещена памятка «Бурый медведь» и указаны телефоны координаторов.

Вопреки добродушным кадрам, снятым северянами, считать медведей едва ли не ручными, категорически нельзя. Прежде всего, это опасный хищник и его поведение может быть абсолютно непредсказуемым.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПроцесс пошёл!
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 416 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

сергей
25.07.17 15:02
на 25.07.2017 - всё вранье весь автопарк переломан, машины еле ездят, от силы машин 20, если наскребут. Гл.врач Соколов продолжает разрушать скорую помощь. Вгоняет предприятие в долги, но не забывает
Комментарий к новости:Скорая «скорая помощь»
Сергей
25.07.17 12:25
Кольский полуостров медленно возвращается к первозданному состоянию - малолюдью. Если тенденция уменьшения населения продолжится, то ровно через 757 лет здесь не будет жителей. Можно над этим смеят
Комментарий к новости:Доходы северян сократились, оборот розничной торговли в Мурманской области снижается
RostiK
25.07.17 12:20
Забавно у нас получается - экономика региона растёт, если верить Мурманскстату, а северяне стали жить хуже. Кого благодарить за это? Путина или Ковтун?
Комментарий к новости:Доходы северян сократились, оборот розничной торговли в Мурманской области снижается
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире22:00«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 6 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРаботающие пенсионеры за прошедший год заработали три балла для повышения своей пенсии с 1 августа-PRO ВалютуКурс евро подрос почти на 23 копейки, а доллара - на 16 копеек-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы решили не выставлять ультиматум владельцам морских терминалов, осуществляющих открытую перевалку угля в портах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика