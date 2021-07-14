«Мишка косолапый по лесу идёт...». Лучше всего притвориться мёртвым!

Жаркое лето не даёт покоя не только людям, но и животным. Всё чаще северяне, выбираясь на природу, встречаются с лесными жителями.

Недавно в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как медведь загрыз бродячую собаку. Оно было снято на камеры видеонаблюдения недалеко от Североморска. По словам специалистов, это нежилая территория с техническими строениями и медведи здесь скорее хозяева, чем гости.

Игорь Ильин, заместитель начальника отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Информация у нас об этом случае есть, мы посмотрели видео. Кроме того, сотрудники выезжали на место туда, посмотрели ситуацию. В случае, если будут ещё такие проявления агрессии со стороны медведей, то будет приниматься определенное решение».

С мая профильным министерством зарегистрировано более 60 обращений северян о встречах с медведями в лесу или же близ населенных пунктов. Сейчас на рассмотрении находятся 12 заявлений. Важно помнить, что, увидев косолапого, нельзя убегать, смотреть ему в глаза или пытаться на него напасть. Лучше всего притвориться мёртвым.

Игорь Ильин, заместитель начальника отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «На сайте Министерства природных ресурсов в разделе «Охотничье хозяйство» есть памятка о правилах поведения при встрече с медведями. Основное, прежде всего, не паниковать. Не надо бежать от медведя. Когда убегает человек, он видит, что он главнее, и может проявить агрессию».

Основная причина появления медведей в населенных пунктах – человеческий фактор. Люди мусорят, создают несанкционированные свалки отходов, куда косолапые приходят в происках пропитания. Но случаев нападения медведей на людей за многие годы Минприроды региона не фиксировало.