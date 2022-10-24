День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.22 19:30
«Мишка при макияже» - антикультура пошла в народ!
Ещё про один акт вандализма в Мурманске. Культурное наследие столицы Заполярья сделали гламурным - неизвестные раскрасили морду одного из медведей на недавно отреставрированном памятнике рядом с ДК Моряков.
«Мишка при макияже», так окрестили акт вандализма над скульптурой белых медведей пользователи социальных сетей.
Обиднее всего за строителей, которые недавно завершили работы по обновлению монумента. Поклонники майк-апа раскрасили статуе губы и глаза. Под руку вандалов попал один из косолапых, тот, что находится ближе к тротуару.
Вероятнее всего, до него было легче дотянуться. Судя по всему, на здание ещё не успели установить камеры видеонаблюдения, по крайнем мере, видео, как неизвестные раскрашивают памятник, полицейские пока не распространяли.
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