«Мишка при макияже» - антикультура пошла в народ!

Ещё про один акт вандализма в Мурманске. Культурное наследие столицы Заполярья сделали гламурным - неизвестные раскрасили морду одного из медведей на недавно отреставрированном памятнике рядом с ДК Моряков.

«Мишка при макияже», так окрестили акт вандализма над скульптурой белых медведей пользователи социальных сетей.

Обиднее всего за строителей, которые недавно завершили работы по обновлению монумента. Поклонники майк-апа раскрасили статуе губы и глаза. Под руку вандалов попал один из косолапых, тот, что находится ближе к тротуару.

Вероятнее всего, до него было легче дотянуться. Судя по всему, на здание ещё не успели установить камеры видеонаблюдения, по крайнем мере, видео, как неизвестные раскрашивают памятник, полицейские пока не распространяли.