Миссия памяти: ветераны пограничных войск совершают свой пятый автопробег

Частицу земли с мест ожесточенных боёв из Заполярья представители проекта увезут в Самару и поместят в «капсулы времени». Но перед этим ретроавтомобили, участвующие в пробеге, сделают несколько остановок в Мурманской области, чтобы экипажи смогли окунуться в историю победы в Заполярье и почтить память пограничников.

Колонна из шести машин-ветеранов Великой Отечественной войны, которую замыкает «ГАЗ-67» с противотанковым орудием, въезжает на площадь комплекса «Долина Славы». В Мурманской области ретро автомобили сделали уже третью остановку в рамках автопробега «Пограничники. Непокоренный рубеж».

За день до этого участники побывали в Алакуртти и поклонились защитникам Заполярья у «Алёши» в Мурманске.

Владимир Ячменев, полковник в отставке, председатель общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области»: «Первое направление автопробега в 2021 году было посвящено первым боям на Государственной границе. Конечной точкой была Карелия, Медвежьегорск, были в Самозеро, где воевал 185-й пограничный полк, где много погибло пограничников, призванных из Самарской области».

Спустя год экипаж прибыл в Волгоградскую область, посвятили пробег Сталинградской битве, защитникам Родины, погранвойскам.

Владимир Захаров, ветеран пограничных войск и ФСБ, Самарская область: «В 2023 году – это Курская битва. Были на Курской дуге».

А в прошлом году участники проекта прошли 1200 километров и по Крымской земле. Самоходом одолели подъёмы, повороты, грунтовые дороги и ямы.

Борис Захаров, подполковник медицинской службы в запасе, Московская область: «По Ясенской дороге через Бахчисарай дошли до Севастополя, посетили 35-ю знаменитую батарею и вернулись обратно».

А сейчас Кольский полуостров, впереди Титовка и, по возможности, полуостров Средний. В составе экипажей не только ветераны пограничных войск, но патриоты и энтузиасты. Борис Захаров работает врачом в военном госпитале имени Вишневского, с удовольствием присоединяется к пробегам по просьбе родного брата Владимира Афанасьевича, которому и принадлежат пять из шести исторических машин. Так, в военное время «сыроватые» экземпляры «Виллисов» по Ленд-лизу отправляли в Советский Союз. Образцы непроверенные, их, выражаясь просто, было не жалко. Сейчас же машина не просто уникальна, она фактически единственная в своём экземпляре. Пара образцов модели в стране ещё есть, но едва ли они на ходу. Владимир Афанасьевич приобрёл свой в качестве металлолома. Восстанавливал сам и при помощи таких же автослесарей-любителей. Во всех автомобилях запчасти и детали оригинальные, вплоть до канистр под топливо.

Владимир Захаров, ветеран пограничных войск и ФСБ, Самарская область: «Самая ранняя модель «Виллис-МБ», с ним я не расстаюсь, это самый первый был. Попала она в Куйбышев, ныне Самара, с войны. Её списали как раз по ранению. Она мне дорога, я её взял, она была… курятником».

Это не преувеличение, кузов служил насестом для домашних кур. В среднем на восстановление одной такой ретро-красотки уходит от 2 до 4 лет, впрочем, некоторые автомобили Владимир Захаров продолжает ремонтировать с 2011-го, постоянно заменяя детали. В составе экипажей 18 человек, включая журналистов и женщину-штурмана. Врангелине Селезневой пришлось разделить увлечение мужа, впрочем, супруга не жалеет, своё предназначение определила много лет назад.

Врангелина Селезнева, участница автопробега, «Я считаю, что так правильно. Декабристки… Кто-то же должен быть рядом?».

Миссия у участников проекта значимая: частицу земли с мест боёв ветераны бережно повезут в Самару.

Владимир Ячменев, полковник в отставке, председатель общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области»: «Привозим её в «капсулах памяти» в Парк Победы, у памятника «Пограничникам всех поколений» установлены 11 тумб – под каждой, практически, земля, которую мы привозим с мест боев».

В Долине Славы ветераны возложили венки к подножию мемориала, оценили новый музейный комплекс в процессе персональной экскурсии.

У мурманчан ещё есть уникальный шанс прикоснуться к истории, стать сопричастными погранмиссии: 3 сентября выставка техники и оружия состоится в Никеле на площади Ленина. А 6 сентября с 11 часов утра ретроавтомобили и участники автопробега будут ждать гостей около Военно-морского музея Северного-флота в Мурманске.