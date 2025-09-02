ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.25 19:30

Миссия памяти: ветераны пограничных войск совершают свой пятый автопробег

Частицу земли с мест ожесточенных боёв из Заполярья представители проекта увезут в Самару и поместят в «капсулы времени». Но перед этим ретроавтомобили, участвующие в пробеге, сделают несколько остановок в Мурманской области, чтобы экипажи смогли окунуться в историю победы в Заполярье и почтить память пограничников.

Колонна из шести машин-ветеранов Великой Отечественной войны, которую замыкает «ГАЗ-67» с противотанковым орудием, въезжает на площадь комплекса «Долина Славы». В Мурманской области ретро автомобили сделали уже третью остановку в рамках автопробега «Пограничники. Непокоренный рубеж».

За день до этого участники побывали в Алакуртти и поклонились защитникам Заполярья у «Алёши» в Мурманске.

Владимир Ячменев, полковник в отставке, председатель общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области»: «Первое направление автопробега в 2021 году было посвящено первым боям на Государственной границе. Конечной точкой была Карелия, Медвежьегорск, были в Самозеро, где воевал 185-й пограничный полк, где много погибло пограничников, призванных из Самарской области».

Спустя год экипаж прибыл в Волгоградскую область, посвятили пробег Сталинградской битве, защитникам Родины, погранвойскам.

Владимир Захаров, ветеран пограничных войск и ФСБ, Самарская область: «В 2023 году – это Курская битва. Были на Курской дуге».

А в прошлом году участники проекта прошли 1200 километров и по Крымской земле. Самоходом одолели подъёмы, повороты, грунтовые дороги и ямы. 

Борис Захаров, подполковник медицинской службы в запасе, Московская область: «По Ясенской дороге через Бахчисарай дошли до Севастополя, посетили 35-ю знаменитую батарею и вернулись обратно».

А сейчас Кольский полуостров, впереди Титовка и, по возможности, полуостров Средний. В составе экипажей не только ветераны пограничных войск, но патриоты и энтузиасты. Борис Захаров работает врачом в военном госпитале имени Вишневского, с удовольствием присоединяется к пробегам по просьбе родного брата Владимира Афанасьевича, которому и принадлежат пять из шести исторических машин. Так, в военное время «сыроватые» экземпляры «Виллисов» по Ленд-лизу отправляли в Советский Союз. Образцы непроверенные, их, выражаясь просто, было не жалко. Сейчас же машина не просто уникальна, она фактически единственная в своём экземпляре. Пара образцов модели в стране ещё есть, но едва ли они на ходу. Владимир Афанасьевич приобрёл свой в качестве металлолома. Восстанавливал сам и при помощи таких же автослесарей-любителей. Во всех автомобилях запчасти и детали оригинальные, вплоть до канистр под топливо.

Владимир Захаров, ветеран пограничных войск и ФСБ, Самарская область: «Самая ранняя модель «Виллис-МБ», с ним я не расстаюсь, это самый первый был. Попала она в Куйбышев, ныне Самара, с войны. Её списали как раз по ранению. Она мне дорога, я её взял, она была… курятником».

Это не преувеличение, кузов служил насестом для домашних кур. В среднем на восстановление одной такой ретро-красотки уходит от 2 до 4 лет, впрочем, некоторые автомобили Владимир Захаров продолжает ремонтировать с 2011-го, постоянно заменяя детали. В составе экипажей 18 человек, включая журналистов и женщину-штурмана. Врангелине Селезневой пришлось разделить увлечение мужа, впрочем, супруга не жалеет, своё предназначение определила много лет назад.

Врангелина Селезнева, участница автопробега, «Я считаю, что так правильно. Декабристки… Кто-то же должен быть рядом?».

Миссия у участников проекта значимая: частицу земли с мест боёв ветераны бережно повезут в Самару.

Владимир Ячменев, полковник в отставке, председатель общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области»: «Привозим её в «капсулах памяти» в Парк Победы, у памятника «Пограничникам всех поколений» установлены 11 тумб – под каждой, практически, земля, которую мы привозим с мест боев».

В Долине Славы ветераны возложили венки к подножию мемориала, оценили новый музейный комплекс в процессе персональной экскурсии. 

У мурманчан ещё есть уникальный шанс прикоснуться к истории, стать сопричастными погранмиссии: 3 сентября выставка техники и оружия состоится в Никеле на площади Ленина. А 6 сентября с 11 часов утра ретроавтомобили и участники автопробега будут ждать гостей около Военно-морского музея Северного-флота в Мурманске. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области выросли на 1,8%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 17 копеек, евро снижается почти на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Региональный оператор Мурманской области завершает летнюю кампанию по замене поврежденных мусорных контейнеров-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»