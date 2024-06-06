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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.24 19:30

Миссия выполнима. Энергетики компании «МЭС» перенесли по воздуху гараж североморца

Постройку 70-х годов прошлого века подняли краном и поставили на новое место так, чтобы она не мешала капитальном ремонту тепловых сетей, но в то же время была рядом с домом, так как владелец гаража инвалид детства 1 группы

Владимир Федорович Валов, инвалид детства 1 группы, живёт на улице Душенова в Североморске всю жизнь. И почти пол века под окнами его дома стоит гараж, в котором Владимир Федорович хранит свою четырёхколесную «ласточку», поэтому новость о том, что объект недвижимости мешает капитальному ремонту тепловых сетей и должен быть снесен, повергла его в шок.

Владимир Валов, владелец гаража, инвалид 1 группы: «В Советском Союзе, в другом государстве, был закон, что для тех, кто приобретал автомобиль с ручным управлением через собес, то им предоставляли место под гараж не далее 100 метров от проживания. Мне поставили его в 1976 году и почти 50 лет он стоит на одном месте и никому не мешал. Я машину с ручным управлением туда ставил».

Куда только не обращался инвалид с просьбой решить проблему не по букве закона, а по справедливости - надо оставить гараж рядом с домом. В итоге, на свой страх и риск энергетики Североморской теплосети решили перенести постройку с помощью крана на несколько метров в сторону. Владелец гаража, всё время пока продолжалась операция, с волнением наблюдал за происходящим. Были опасения, что от старости конструкция может не выдержать переезда.

Дмитрий Пузанов, машинист крана филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «Он тяжелый очень, пять тонн весит, сырой и старый, но для 16-тонника терпимо. Мы каждый день что-то поднимает, отрываем, чтобы горожане были в тепле».

Не меньше волновались и другие участники процесса, так как никогда прежде такие манипуляции с объектами недвижимости специалистам Североморских теплосетей совершать не доводилось.

Сергей Варламов, директор филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»: «То что планировали сделали – было страшно, боязно. Но всё получилось. Гараж очень старый, техника справилась, люди справились. Главное, собраться и не бояться».

Почти полвека простоял гараж на теплотрассе, которая питает целый микрорайон города. Теперь появилась возможность заменить старые трубы на новые. И уже не сегодня-завтра в этом дворе начнутся капитальные ремонты, которые так долго ждали жители флотской столицы.

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