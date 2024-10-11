Мистические истории привезли на север из Беларуси

Постановки для взрослых пройдут в Мурманском областном театре кукол.

Артистов из братской республики встречали как дорогих гостей.

Сотрудничество мурманского и гродненского театров кукол уже дарило северным зрителям постановки. Но в этот раз коллектив из Республики Беларусь привёз в столицу Заполярья сразу три спектакля.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Они неординарны, они интересны, они очень музыкальны и они, конечно же, необычны. Наверное, это и привлекает зрителя на эти спектакли. И мы, конечно же, продолжим это сотрудничество».

Посетители театра смогут увидеть «Уединённый домик на Васильевском», «Волшебное кольцо» и «Вий. Страшная месть». Эти три истории пощекочут нервы зрителям мистикой и таинственностью. Все они в любимой манере режиссёра Олега Жюгжды.

Валерий Карышев, режиссёра Гродненского областного театра кукол: «Есть же разные режиссёры. Есть режиссёры, которые больше на визуал делают акцент, кто-то на аудио делает акцент. Олег Олегович очень часто многим может пренебречь ради атмосферы».

Диана Каптерова, артистка Гродненского областного театра кукол: «Это такая мистическая, я бы даже не побоялась этого слова, демоническая история, где происходит разная чертовщина. Всё, как любит Олег Олегович, это в его стилистике. И мне повезло играть в этом спектакле графиню, которая главного героя Павла хочет обаять, высосать из него все соки и изжить».

Однако, в это раз, помимо мистики, спектакли ещё кое-чем удивят северян. В одной из постановок появится и сам режиссёр.