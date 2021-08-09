Мистические места и загадки Сейдозера ждут любознательных и смелых

Край Ловозерских тундр принято считать историческим местом жительства оленеводов. Неудивительно, что на гербе села, да, и на иной символике Ловозера неизменно присутствует олень.

Ловозеро – одно из тех поселений Мурманской области, где современные многоэтажки соседствуют с деревянными постройками домами. Инфраструктура в Ловозере довольно развитая: есть сетевые магазины, детские сады, школы, Центры культуры и творчества. Интересно, что одноименное озеро находится от поселения в некотором удалении.

Ловозеро расположено на реке Вирма, которое впадает в озеро Поповское, а уже оттуда непосредственно в водоём, чье имя и носит село. Помимо хорошей, по словам местных жителей, рыбалки, собственного производства хлеба и продуктов из оленины, туристов в эти края привлекает место силы – озеро шаманов, Сейдозеро.

Попасть на священное озеро Сейдяввър можно двумя способами: на своих двоих от Ревды или водным путем – от Ловозера. В селе можно легко найти гидов и владельцев катеров, которые с удовольствием доставят вас до места. 40 минут по Ловозеру до нужной бухты и ещё пару километров пешком. Как подчеркивают местные жители, флора и фауна Ловозерских тундр богаты и разнообразны.

Михаил Бараковский, гид: «Оленей диких видели в горах, лоси есть и медведи».

Поражает наличие 17 видов рыбы в самом Сейдозере – вот уж, где рай для заядлого рыболова.

А туристов привлекает потрясающий вид с берега: озеро буквально заключено в горную чашу, под разным углом падения солнечных лучей на скалах можно рассмотреть таинственные рисунки, но взгляд сразу приковывает изображение человекоподобного существа высотой примерно 70 метров. Согласно саамским легендам, это замурованный в горе над озером колдун Куйва, который не любит, когда его беспокоят.

Скептики и учёные стараются объяснить появление рисунка научным путем. Однако до сих пор никому так и не удалось подступить к разгадке тайны озёрного великана.

Михаил Бараковский, гид: «Представляете, с конца XIX века, как его запечатлели, и по настоящее время живет микроорганизм. Он должен был разрастись, либо усохнуть – рисунок так и остался. Геологи говорили, что это вода выходит через горную породу, но в зимний период должен быть голубой лёд на скале, так как это вода, порода должна была отколоться, изменить рисунок, но рисунок никак не меняется».

Кроме того, по мнению ряда писателей-фантастов и уфологов, Сейдозеро –одно из предполагаемых мест существования гиперборейской цивилизации. Известный искатель неизведанного Александр Барченко так же пытался найти здесь доказательства существования Гипербореи. Одним словом, Сейдъяввр заслуживает внимания.

Но что стало совершенно точно и ясно - однодневного похода, то есть нескольких часов, недостаточно, чтобы узнать о Сейдозере всё. Здесь будет интересно и натуралистам, и краеведам-историкам, и любителям мистики, и просто рыбакам, туристам.