Митинг и концерт посвятили мурманчане памятной дате воссоединения

Два года назад в Россию вернулись более шести миллионов человек. Это событие особенное и его отмечают всей страной. Это День воссоединения Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. В Мурманске его отпраздновали торжественным митингом-концертом.

Праздник организовали в сквере на улице Ленинградской. Со сцены звучали патриотические музыкальные композиции, выступали хореографические коллективы.

Второй год Мурманская область держит шефство над Приморским районом Запорожской области. Северяне восстанавливают мемориалы, дороги, инженерную инфраструктуру, ремонтируют социальные объекты.

Эвелина Макарова, руководитель регионального исполкома Мурманского регионального отделения партии: «Эта дата - символ не только исторической справедливости, но и единства нашего народа. В стремлении жить счастливо, к мирному небу над головой, благополучию для нас, наших детей, родных и родителей. Эти годы были непростыми для нас, но мы справились. Потому что за нами стоят тысячи людских судеб».

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта: «Хочется привести простые слова, которые вы все знаете и которые являются девизом футбольных фанатов, а ныне бойцов прославленного отряда «Эспаньола», которые стоят в первых рядах отряда наших бойцов: «Один за всех и все за одного. Не отступать и не сдаваться». И пусть это девизом будет сегодня для всех жителей нашей великой и любимой России. С праздником, ура!».

В честь годовщины воссоединения новых регионов с Россией мурманчане не просто пришли посмотреть праздничный концерт, но и развернули огромный триколор.