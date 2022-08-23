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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.22 19:30

Митинг, посвященный Государственному флангу России, собрал в центре Мурманска сотни горожан

22 августа вся страна отмечала День Государственного флага Российской Федерации. Событие торжественно отметили и в столице Заполярья. Митинг, посвященный государственному флангу России, собрал в центре Мурманска сотни участников. Кто-то пришёл сюда, чтобы послушать патриотическую музыку, а кто-то – по велению сердца.

22 августа вся страна отмечала День Государственного флага Российской Федерации. Событие торжественно отметили и в столице Заполярья.

Митинг, посвященный государственному флангу России, собрал в центре Мурманска сотни участников. Кто-то пришёл сюда, чтобы послушать патриотическую музыку, а кто-то – по велению сердца.

Пришли на праздник и представители различных национальных общин. К примеру, председатель общества белорусской диаспоры отметил важность братских отношений между нашими народами. С собой он принёс два флага: российский и родной - белорусский.

Александр Кравченя, председатель общества белорусской диаспоры: «Что белорусский флаг, что российский – что белорусская нация, что российский Президент Путин, что Лукашенко – белорусский: всегда вместе!».

Посетили праздничный концерт организаторы и участники гуманитарного конвоя в ЛДНР. Для них День Государственного флага тоже особенное и важное событие. Несмотря на то, что триколор, с точки зрения истории, вернулся не так давно, тем не менее, это один из главных символов нашего государства, утверждают патриоты.

Николай Дмитренко, председатель Мурманской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»: «Наш триколор сначала, когда его только приняли, кто-то его переворачивал. Помните, было такое дело. Были такие моменты, что спутали с другим государством. Но это наш флаг, он нами любим, он нами приемлем».

В составе гуманитарного конвоя был и православный священник. Имея за плечами сирийский боевой опыт, священнослужитель подчеркнул, что исторически Россия – православная страна, во все времена вера неизменно поддерживала её народ.

Протоиерей Леонид (Сулоев), настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского, Оленья губа: «Это зов сердца, поддерживать и помогать военнослужащим и населению, тем, кто живёт в зоне боевых действий. И, главным образом, поддержать людей гражданских, потому что они попадают в такие сложные жизненные ситуации, когда оказываются в зоне боевых действий. Это очень тяжело перенести разумом».

Митинг прошёл без происшествий, большую часть времени северяне наслаждались выступлениями творческих коллективов.

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