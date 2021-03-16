Митинг снеговиков-пенсионеров

В Мурманске в парке Жертвам интервенции появились снеговики с плакатами «Зиме - да! Пенсионному фонду - нет!», «Весна пришла, температура растёт, а пенсия – нет». Такую необычную акцию организовало региональное отделение Партии пенсионеров.

В группе «Регион51» появилось видео, на котором прохожие фотографируются со снеговиками. Судя по всему, у акции нашлись свои поклонники. А в опросе в социальной сети поинтересовались, нарушают ли снеговики законодательство о пикетах и митингах, можно ли применить к ним меры ответственности. Некоторые посчитали, что рядом должны появиться снеговики в форме.

Очевидно, к акции отнеслись с юмором и её инициаторы, и очевидцы. Между тем, проблема, о которой с её помощью заявили партийцы – серьёзная. Это проблема низких пенсий и защиты интересов старшего поколения.