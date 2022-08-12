Митинги памяти по погибшим в 2000 году морякам подводной лодки «Курск» состоялись во многих городах региона

В 2000 году за судьбой подлодки, потерпевшей крушение в Баренцевом море, следили во всем мире. Сначала поиски, потом спасательная операция приковали к телеэкранам десятки тысяч зрителей. Тогда они верили и надеялись, что хотя бы кто-то из 118 членов экипажа «Курска» выживет.

В 2000 году за судьбой подлодки, потерпевшей крушение в Баренцевом море, следили во всем мире. Сначала поиски, потом спасательная операция приковали к телеэкранам десятки тысяч зрителей. Тогда они верили и надеялись, что хотя бы кто-то из 118 членов экипажа «Курска» выживет.

Водолазы сначала обнадёживали, мол, под корпусом на глубине 108 метров слышны стуки. Возможно, моряки какое-то время и сражался с темнотой, страхом и чудовищными последствиями взрыва, но, судя по записке того же капитана Колесникова, борьба эта была отчаянной и недолгой.

Позже Дмитрию Колесникову Юрий Шевчук посвятит песню, она станет олицетворением эпохи перемен. Именно тогда власти вплотную займутся и модернизацией флота, и улучшением жизни подводников в гарнизонах.

Митинг памяти помимо ЗАТО Видяево, откуда «Курск» ушёл в последний поход, состоялся и в Мурманске, где установлена рубка крейсера.

Подлодка и весь её экипаж погибли 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска. Случаи аварий на АПЛ были и до «Курска», но именно эта ужасная трагедия, так уж получилось, осталась зудящим рубцом в истории современного флота России.