Митинги в память о затонувшем экипаже атомной подводной лодки «Курск» прошли по всей стране

Для северян воспоминания о крушении в Баренцевом море в 175 километрах т Североморска остаются одними из самых болезненных.

12 августа 2000 года – трагическая дата в истории российского подводного флота. Новость об аварии на подводной лодке «Курск» шокировала весь мир. В течение нескольких дней жители всей страны замерли у экранов телевизоров в ожидании чуда, но его не случилось.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «118 ребят выполнили свой долг на АПРК «Курск» и своей гибелью, по сути, заставили по-иному посмотреть правительству, управлению государством во главе с президентом на то, что происходит в обществе. Какова цена Вооружённых Сил, Военно-морского флота. Прибыв сюда, президент увидел в каких условиях живут семьи военнослужащих, выполняя серьёзные задачи».

Каждый год 12 августа ровно в 11.28 возле установленных мемориалов морякам-подводникам собираются люди, чтобы почтить память погибших моряков. В столице Заполярья северяне пришли к памятнику - фрагменту ходовой рубки «Курска». Митрополит Мурманский и Мончегорский совершил заупокойную литию, он поименно огласил всех погибших.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманск: «Я помню август 2000 года, когда мы вместе следили за новостями, которые выходили. Действительно, все надеялись на то, что будет всё по-другому, надеялись, что будет удача. Но, к сожалению, всё пошло по-другому. Я хочу сказать о том, что прошло уже почти четверть века, много в стране изменилось. Постоянным остаётся то, что моряки-подводники, моряки-североморцы всегда на защите нашей страны».

Заместитель командующего Северного флота отметил высокий профессионализм подводников и их отвагу в борьбе за жизнь корабля. Он также подчеркнул, что трагедия повлияла на дальнейшее развитие ВМФ и отношение к военнослужащим в стране.

Дмитрий Украинец, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал: «118 человек шагнули в бессмертие и, как уже было сказано, они открыли новый этап строительства и развития Военно-морского флота. За последние десятилетия мы практически полностью обновили наш подводный флот, который является основным ядерным щитом и обеспечивает, гарантирует безопасность нашей страны».

По официальной версии, подводная лодка «Курск» затонула в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.