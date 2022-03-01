Митрополит Митрофан напутствовал паралимпийцев

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан по благословению Святейшего Патриарха Кирилла обратился с напутствием к национальной российской сборной, которая участвует в Зимних Параолимпийских играх в Пекине.

В этом году в играх примут участие около 730 спортсменов из 50 стран мира. Медали разыграют в шести видах спорта.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Вы долго готовились к этим событиям, и вот они наступают. Призываю на вас Божье благословение, дабы исполнилось всё, что так чает ваше сердце. То, к чему вы так долго и напряжённо готовились. Помолимся вместе, дорогие братья и сестры».