Митрополит Митрофан передал Пантелеимоновской церкви Мурманска древнюю икону Великомученика Пантелеимона

Она была написана на Святой горе Афон и принадлежала Великому князю Александру Михайловичу Романову. После его смерти в 30-е годы ХХ века икона оставалась в Париже, и только недавно её выкупил русский меценат и подарил Мурманской епархии.

После реставрации образ святого Великомученика был доставлен в мурманский храм имени святого. Икона устроена как ковчег – в него помещены мощи целителя и другие святыни. Доступ к ним открывается, если с помощью специальной ручки поднять полотно, на котором написан святой лик.

Митрополит Митрофан: «Я думаю, что это событие не случайно. Ведь перед нами сейчас стоят задачи восстановления утраченных страниц нашей истории».