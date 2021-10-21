Митрополит Митрофан вновь стал гостем программы «Проще говоря»

В беседе с ведущей Эллиной Ким речь пойдёт о новых книгах владыки и сборнике материалов международной историко-краеведческой конференции Феодоритовские чтения.

О новой книге владыки о православных подвижниках веры, о том, как северные святые повлияли на развитие православной духовности, почему мощи священномученика Киприана Карфагенского подарены мурманскому храму, кто может преклониться священномученику – на эти ключевые вопросы будет дан ответ в новом выпуске программы «Проще говоря».

Хотите узнать больше, тогда смотрите сегодня, 21 октября, в 20.00 новый выпуск «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ», а также на сайте телередакции.