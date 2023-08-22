Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан сообщил о начале строительства в областном центре кафедрального собора

О важной новости он заявил во время визита в Екатеринбургскую епархию.

Владыка принял участие в праздничных богослужениях и мероприятиях, посвящённых 300-летию Екатеринбурга, и в открытии Международного фестиваля университетского спорта, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Мурманской и Мончегорской епархии.

Во время одной из служб он сделал важное заявление: «По благословению Святейшего Патриарха в эти дни мы приступаем к строительству кафедрального храма города Мурманска, который должен был называться не Мурманск, а Романов-на-Мурмане».

По словам митрополита, строительству собора когда-то помешала революция, сейчас же восстанавливается историческая справедливость. О сроках строительства Кафедрального Свято-Преображенского Николаевского собора владыка не сообщил.