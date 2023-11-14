«Мне через сердце виден мир»: XIV фестиваль инклюзивного творчества Полярного вновь собрал особенных артистов из городов ЗАТО и Мурманска

Возможность продемонстрировать свои таланты выпала и мастерам с ограниченными возможностями здоровья - в рамках события «Мне через сердце виден мир» прошла выставка декоративно-прикладного творчества.

У Ульяны Давлетшиной с самого детства ряд проблем со здоровьем. Это ослабляет её возможности передвижения, зато раскрывает широкий простор для творчества. Если увидеть весь мир практически невозможно, то его можно создать: девушка лепит, вышивает, рисует, пишет книги. Совсем мало осталось направлений, в которых Уля себя ещё не попробовала. Вот и с полимерной глиной сначала всё давалось нелегко, а уже сегодня брошами, серьгами и другими украшениями она делится со всеми посетителями выставки в Центре культуры «Север».

Ульяна Давлетшина, мастерица онлайн-мастерской «Улей», г. Снежногорск: «Давно хотела попробовать сделать что-то с северной тематикой, но не получалось придать реалистичности. Первый блин комом, а дальше пошло лучше».

Ещё с весны Ульяна и её помощницы-кураторы из Центра социального обслуживания населения объединились, чтобы создать онлайн-площадку для реализации товаров мастериц с ограниченными возможностями здоровья. Так родилась инклюзивная мастерская «Улей». Девушки получили грант на создание уникального проекта и приглашают присоединиться к их сообществу.

Виктория Бруева, руководитель инклюзивной онлайн-мастерской «Улей», г. Полярный: «Изначально было запланировано пять мастериц-пчёлок, но мы не ставим себе ограничений. Все, кто хочет к нам присоединится – с инвалидностью или без, естественно, мы всех примем, ассортимент продукции от этого только расширится».

Основная часть фестиваля «Мне через сердце виден мир» развернулась на сцене: театральные зарисовки, миниатюры, песни и танцы. Всё это инструмент для раскрепощения, уверены руководители коллективов. Так люди с особенностями здоровья позволяют себе открыться миру.

Это уже четырнадцатый традиционный фестиваль, проходящий ежегодно в Полярном.

Людмила Стахнович, представитель клуба людей с ОВЗ «Надежда», ЗАТО г. Североморск: «Именно такие фестивали нужны. Ребята, когда видят других, начинают более естественно жить, общаются, не закрываются в своих гнездышках-дома. Они начинают выходить в люди, в свет».

К слову, «Надежде» - клубу из Североморска пошёл 17-й год. Самые юные его участники –это десятилетние североморцы, а вот самому старшему исполнилось 85 лет. Немногим меньше, чем «Надежде», коллективу из Снежногорска.

В Мурманской области этих артистов знают и с удовольствием приглашают в гости.

Людмила Климова, руководитель коллектива «Арлекино», г. Снежногорск: «Уже нас знают, мне с ними очень легко. Они просто замечательные детки, откликаются, слышат, всё выполняют. Результат вы, в том числе, надеюсь, посмотрели».

Формат фестиваля предусматривает награды абсолютно для всех участников: заслуженные дипломы и подарки получили и мастера декоративно-прикладного творчества, и артисты вокальных, танцевальных и театральных жанров.