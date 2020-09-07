Мнение мурманчан учитывают во время ремонта дворовых территорий

В Мурманске продолжается ремонт дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды». На улице Капитана Копытова работы близятся к завершению, но неравнодушные жители продолжают вносить свои предложения по облагораживанию территории, задавать вопросы.

Ответить на них, а заодно и проконтролировать подрядчика, на объект приехал глава администрации города Евгений Никора.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Замечания к подрядчику есть, замечания есть по темпам работ. Несмотря на то, что работы по асфальтированию были завершены до 1 сентября, как мы договаривались, я обратил внимание на то, что срок по контракту, по завершению всех работ, 15 сентября. А я здесь не вижу готовности к 15 сентября».

Если подрядчик не сможет уложиться в срок, то будут вводиться штрафные санкции. Кроме того, жители близлежащих дворов пожаловались на отсутствие освещения и обратились с просьбой решить вопрос организации пешеходных дорожек. Их заверили, что все пожелания взяты на контроль и будут исполняться.

Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «На сегодня можно сделать вывод о том, что учтены интересы всех жителей этого двора. И автомобилистов – здесь сейчас много стоянок, и людей преклонного возраста. Я думаю, что здесь у нас будут зоны отдыха, и, конечно же, для главных жителей этого двора – для детей».

Дальнейшие улучшения территории жители смогут проводить уже вместе с управляющими компаниями вне рамок проекта по благоустройству.