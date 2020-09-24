Многие белорусы-северяне оказались отрезанными от родной земли

Закрытие границ из-за пандемии, инаугурация Президента Беларуси Александра Лукашенко и затянувшиеся протесты в республике. Все эти события не могли обойти стороной белорусов, которые проживают в Мурманске. Корреспонденты «Арктик-ТВ» решили выяснить, какие настроения царят среди северян – представителей братского народа.

Александр Лукашенко, глава Беларуси, в шестой раз принёс присягу. Но не все жители республики восприняли такую новость радостно. В тот же день сразу после инаугурации на улицы вышли протестующие.

Александр Григорьевич, двойной тезка батьки и председатель региональной общественной организации белорусов Мурманской области «Радзiма», хоть и давно покинул родной город Барановичи, внимательно следит за всеми происходящими в стране новостями.

Александр Кравченя, председатель региональной общественной организации белорусов Мурманской области «Радзiма»: «Лукашенко победил законно, Путин признал, Китай признал! Чего ещё надо? Выборы честные абсолютно, если и были перекосы, а какие выборы без перекосов. Народ выбрал правильно, и народ ему верит! Республика чистая, аккуратная».

Другая головная боль в этом году у северян-белорусов - невозможность поехать на дачи, которые находятся в Беларуси. Из-за пандемии Россия закрыла границы и садово-огородный период пришлось пропустить. Теперь некоторые россияне всерьёз задумываются о продаже недвижимости в братской республике.

Эдуард Бердник, представитель региональной общественной организации белорусов Мурманской области «Радзiма»: «Если в следующем году мне удастся приехать, то платежи за коммуналку будут архибольшие, потому что всё будет со штрафными санкциями. Меня это не удовлетворяет, я не пользуюсь имуществом, поэтому смысла нет его там иметь в этих условиях. До свидания, Белоруссия!».

Сейчас трудно спрогнозировать, какая политическая ситуация сложится в Беларуси. В России же ограничения, связанные с пандемией, пока остаются в силе, но вводятся и кое-какие послабления. Например, возобновлено авиасообщение с Минском. Компания «Аэрофлот» выполнит первый рейс в столицу Беларуси в субботу, 26 сентября.