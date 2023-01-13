Многие мурманчане и гости города сегодня будут отмечать Старый Новый год! Итоги опроса «Арктик-ТВ»

С 13 на 14 января в России отмечается Старый Новый год.

Напомним, что 14 февраля 1918 года Россия перешла с юлианского на григорианский календарь. В календарь была введена поправка в 13 суток. Поэтому тот новый год, который мы празднуем с 31 декабря на 1 января, считается нововведением. А те, кто хотят праздновать по старому обычаю, отмечают 13 января Старый Новый год.

Журналисты «Арктик-ТВ» узнали у мурманчан, а как они празднуют эту дату:

- Традиции надо чтить! Я ещё со времён Советского Союза отмечаю Старый Новый год.

- Зачем праздновать Старый Новый год, если один уже есть?!

- Когда с семьёй жила, с мамой, бабушкой, то это был лишний повод собраться за столом, спокойно, без суеты.

- Конечно отмечаю!

- Нет, не отмечаю. Поздравления принимаю, в ответ тоже отправляю, но не отмечаю. Уже отметили.

- С считаю, что все люди его должны отмечать и справлять, как раньше.

- Отмечаем! Привыкли, уже сколько лет.

- Есть ещё один повод, чтобы встретиться, поговорить.

- Мы приехали в гости, надеемся, что в этом году отметим с родными и близкими. Традиция.

- Нет. Нет, не отмечаем!

- Будем отмечать. Мы в гости приехали сюда из Череповца Вологодской области. И сегодня собираемся отмечать Старый Новый год, потому что мы люди православные. Рождество сначала, пост, потом уже Новый год.

- Отмечаем! Это всё-таки старая народная традиция. Особенно в Нижнем Новгороде, откуда мы.