Многие жители Ленинского района Мурманска уже могут насладится чистой и горячей водой у себя в квартирах

Во многих домах Ленинского округа продолжается переход на закрытую систему водо- и теплоснабжения. Например, жители пятиэтажки, расположенной на улице Аскольдовцев, 5, могут вздохнуть с облегчением. Теперь им больше не придётся страдать от дурно пахнущей горячей водопроводной воды, которая уже давно стала среди горожан притчей во языцех.

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Строительные работы окончены, монтажные, вода есть, остаётся передача самого теплопункта заказчику, допуск в эксплуатацию эксплуатирующей организации. Теплообменник смонтирован и находится в работе, вода у людей идёт уже из теплообменника».

Системы, которые постепенно устанавливают в дома, работают по закрытому принципу. Новое оборудование нагревает холодную воду, которая и раньше была хорошего качества. Это и позволит избавиться от неприятного запаха.

Алла Истомина, директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Плюсы нового теплообменника состоят в том, что он позволяет перейти данному дому на закрытую систему горячего водоснабжения. Это значит, что будет подогреваться холодная вода и из кранов жителей уже будет бежать не теплоноситель, а непосредственно подогрета холодная питьевая вода».

В среднем, каждый теплопункт монтируется в течение 5 дней. По словам генерального директора ГОУП «Мурманскводоканал» Андраника Мусатяна, каждое подвальное помещение обладает собственной спецификой, а потому монтаж новых теплообменников требует своего подхода.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Каждый теплопункт оригинален, у каждого своя конфигурация, у каждого трубы по-разному проходят, разное количество материалов. Но все проекты прошли государственную экспертизу».

На данный момент переоборудовано 22 дома, всего же до конца октября планируется обновить бойлеры ещё в 7 домах Ленинского района. В течение следующих пяти лет переход на закрытую систему водоснабжения планируется более чем в пяти сотнях домов в Мурманске и Росляково.