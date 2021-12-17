Многих горожан поразило выступление Андрея Сысоева в прямом эфире одной из местных радиостанций

Экс-глава Мурманска заявил, что прямые выборы мэра недопустимы, потому что на них могут избрать «первого встречного». Вероятно, намекнув, что северяне самостоятельно правильный выбор сделать не способны. Многие мурманчане с таким утверждением оказались в корне несогласны.

Андрей Сысоев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Кому-нибудь в голову придёт идея выбирать генерального директора КАЭС? Никому даже в голову не придёт. А чем отличается трёхсоттысячный город арктический со сложнейшей инфраструктурой коммунальной, здравоохранением, образованием? Выбирать человека, который пришёл и заявился: «Я хочу быть мэром города. Мало того, что хочу, я ещё и могу».

Выглядит так, будто Андрей Сысоев отказывает горожанам в праве прямого выбора, сомневаясь, что те могут проголосовать за правильного человека. А вместо этого выберут «первого встречного», в отличии от депутатов городского Совета.

Это высказывание бывшего городского главы моментально распространилось в медиа-площадках. И большинство северян им осталось недовольно. В социальных сетях появились опросы, которые показали отношение жителей города к прямым выборам. В одной из групп «ВКонтакте», например, в голосовании поучаствовало 3,5 тысячи человек. При этом практически 98% проголосовали за право горожан напрямую выбирать мэров. За голосование среди депутатов высказались чуть более 2% пользователей. В другой группе даже предложили возможные кандидатуры на должность мэра из депутатов горсовета. Но более 72% участников голосования высказались за то, что весь горсовет необходимо разогнать и набрать новый. Таким образом, жители Мурманска продемонстрировали, что высказывание Андрея Сысоева, скорее всего, несостоятельно, так как мурманчане в основной массе нынешним депутатам не доверяют. И хотят выбирать глав самостоятельно.