Многочисленные обломки и фрагменты самолёта Пе-2 будут использованы в проекте в Казани

Поисковики обнаружили в Мурманской области фрагменты самолёта Пе-3, который входил в состав авиагруппы Северного флота во время Великой Отечественной войны.

Воздушное судно пропало без вести 8 мая 1943 года при перелёте с аэродрома Ваенга в Североморске на аэродром Ягодник, расположенный в Архангельске. Об этом рассказали участники экспедиции, которые представляют молодёжную организацию «Объединение «Отечество» Республики Татарстан».

Поисковики извлекли из болота многочисленные обломки и фрагменты самолёта, которые в последствии будут использованы в проекте по восстановлению и реставрации в Казани самолёта Пе-2.

Кроме того, часть фрагментов самолёта пополнят музейную коллекцию под открытом небом на базе музейного комплекса «Экологический этнографический комплекс «Поморская Тоня Тетрина» в Терском районе

Отметим, что тела лётчиков и пассажиров судна были ввезены и захоронены ранее, так как самолёт обнаружили ещё в 1947 году. А разбился ПЕ-3, судя по описанию поисковиков, недалеко от Варзуги.