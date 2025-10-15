Многодетная мама из Гаджиева стала предпринимателем и готовится к выпуску уникальных развивающих игровых наборов

Мечтала стать учителем, но стала логопедом. Уже 16 лет Наталья Завязкина работает с нарушениями речи у детей, стараясь, как и планировала в детстве, учить их новым навыкам. Чуть больше года назад Наталья стала многодетной мамой, но декрет принёс ещё и новые мечты, которые привели девушку в бизнес.

Наталья Завязкина, победитель федерального проекта «Мама-предприниматель», г. Гаджиево: «Во время подготовки к занятиям по лексической теме теряется очень много времени, так как просмотреть большое количество материалов и карточек… И я разработала свои специальные материалы. Уйдя в декрет, решила их тиражировать и поделится с другими логопедами – облегчить им тоже работу».

У Натальи четыре подготовленные для выпуска игры. Макеты разработаны, а задания прошли тестирование через собственных детей, их друзей и знакомых. Не хватало лишь профессионального оборудования, при помощи которого в больших объёмах можно было бы выпускать логопедические пособия. Финансовую поддержку мама-предприниматель получила в виде гранта суммой 150 тысяч рублей, став победителем федерального проекта.

Наталья Завязкина, победитель федерального проекта «Мама-предприниматель», г. Гаджиево: «Я не знаю, как у меня всё получается. Рассуждали с мужем, наверное, потому что мне нравится этим заниматься. Он говорил, что я всё равно найду для этого время».

На участие в конкурсе было подано 80 заявок, из них отобрали всего 30 проектов, которые бизнес-мамы нашего региона успешно защитили. Но лишь Наталья Завязкина стала победителем проекта.

Сейчас девушка занимается вопросами патента и сертификации продукции. Реализовывать дидактические и логопедические материалы жительница Гаджиево планирует через собственную группу в социальной сети, профессиональное сообщество и маркет-плейсы. Впрочем, приобрести игры можно и для домашнего использования, пособия помогут проводить занятия в комфортных для малышей условиях.

Наталья Завязкина, победитель федерального проекта «Мама-предприниматель», г. Гаджиево: «Родители тоже могут заниматься. Игра «Тебе или мне» трудна для детей, так как нужно согласовывать числительное с местоимением, а вместе со взрослыми, играя, учимся незаметно согласовывать».

Ещё около десятка пособий у Натальи находятся на различных этапах разработки. И победа в конкурсе стала для неё не просто финансовым подспорьем, а гарантом правильности её работы и настоящей оценкой качества такого важного и значимого проекта для помощи деткам с тяжёлыми нарушениями речи.