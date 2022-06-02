Многодетная семья пригласила Владимира Путина на пенсии погостить в Мурманской области

Владимир Путин, Президент РФ, провёл онлайн-встречу с многодетными семьями, которые удостоены ордена «Родительская слава». Чита Халитовых из Мурманской области также приняла участие в видеоконференции. Во время беседы глава семьи Махмут пригласил президента погостить в Заполярье, когда тот выйдет на пенсию. Такую инициативу Путин оценил позитивно.

Такое предложение озвучил многодетный отец Махмут Халитов, общаясь с главой государства.

Владимир Путин, Президент РФ, провёл онлайн-встречу с многодетными семьями, которые удостоены ордена «Родительская слава». Чита Халитовых из Мурманской области также приняла участие в видеоконференции. Во время беседы глава семьи Махмут пригласил президента погостить в Заполярье, когда тот выйдет на пенсию. Такую инициативу Путин оценил позитивно.

Махмут Халитов: «Хотелось Вас пригласить к нам в Мурманск, в гости лично. Я думаю, если сейчас не получится, то, когда на пенсию пойдёте, у вас много будет времени, приглашаем вас»

Владимир Путин: «Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду. Может и раньше получится».

Напомним, в семье Халитовых 10 детей - 6 дочек и 4 сына. Второй из них - Максим также был удостоен чести пообщаться с президентом. Ему он рассказал о своей жизни.

Максим Халитов, мурманчанин: «В нашем местном техническом университете учусь. Мне очень нравится. Хорошая государственная поддержка, в том числе и стипендия. Вот уже закончил второй курс. И с практикой у меня всё хорошо, слава богу. Позвали работать на горно-обогатительный комбинат».

Напомним, орден «Родительская слава» семье Халитовых чуть больше недели назад вручил Александр Гуцан, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.