Многодетной семье Халитовых из Мурманска подарили музыкальные инструменты

В мурманской семье Халитовых 10 детей. В этом году их наградили орденом «Родительская слава». На встрече с губернатором Андреем Чибисом Светлана Георгиевна и Махмут Максутович попросили о подарке –инструментах. Ведь все их дети занимаются музыкой.

И вот желание исполнено. Халитовы получили скрипки, цифровое пианино и виолончель. Глава семьи и старший сын поблагодарили за подарок, заверив, что концерт состоится в их доме уже вечером.

Максим Халитов, старший сын: «Каждый день у нас в любых комнатах можно услышать занятия по скрипке, потому что преподаватели задают, а дети любят заниматься. Мечта, наверное, наша – всей семьей, когда дети помладше подрастут, когда научатся лучше играть, играть какие-то произведения всей семьей».

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Губернатор дал поручение, мы проработали. Хорошо, что у нас есть надёжные партнёры, которые готовы реализовывать эти темы».